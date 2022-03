“YEUX RIVES” paysage d’archives amazoniennes Espace Frans Krajcberg, 31 mars 2022, Paris.

du jeudi 31 mars au mercredi 18 mai à Espace Frans Krajcberg

Durant l’été 1978, le critique d’art Pierre Restany voyage avec Frans Krajcberg sur le fleuve du rio Negro, au coeur de l’Amazonie brésilienne. Il décrit dans son son récit de voyage le « choc » esthétique autant que sensible et philosophique ressenti alors, qui lui inspirera la rédaction du Manifeste du Naturalisme Intégral, appelant à une conscience plus approfondie des enjeux écologiques au sein de l’art ; et au retour à une sensibilité affective envers « la nature ». A l’invitation des Archives de la Critique d’Art, l’artiste-chercheur Mathis Berchery s’est plongé dans le récit de ce voyage et de cette prise de conscience, qu’il analyse à l’aune des outils intellectuels, anthropologiques et sociaux contemporains. Il explore l’archive “tel un paysage” dans lequel il s’immerge à son tour, et interroge “les manières occidentales”, modernes, d’être en relation, de consommer, de percevoir, de représenter, alors que la forêt amazonienne brûle, que les peuples indigènes luttent pour leurs traditions et leur liberté d’habiter la terre comme ils l’entendent, que l’effondrement écologique est omniprésent”. Pour l’exposition, Mathis Berchery a développé 3 dispositifs qui offrent chacun une perspective singulière sur l’expérience du voyage, immobile ou réel, et sur les relations aux non-humains, qu’ils soient des vivants ou des images : – Les yeux rives : une installation qui explore les archives tels des indices et traces d’un paysage, qui pousse la notion de naturalisme vers l’aberration, vers des gestes de découpage et de cadrage qui mettent en tension rigueur structurelle et fourmillement organique des formes, mais aussi la volonté de figer, représenter, conserver et la nécessité de mouvement, d’altération. – Paysage autophage : une performance qui envisage la bouche comme paysage organique, un environnement sonore où le langage est l’égal du son, le mot l’égal du cri, le silence l’égal de la respiration, où la parole se fait manger. JEUDI 31 MARS À 19H30 – Quand on devient une rivière : un texte qui superpose les espace-temps du Journal du Rio Negro, d’une marche le long de la Vilaine, de l’exploration des méandres archivistiques, et d’autres bras de littérature parcourus en parallèle ou évoqués par Restany. PERFORMANCE “PAYSAGE AUTOPHAGE”, jeudi 31 mars à 19h30 Une performance qui envisage la bouche comme paysage organique, un environnement sonore où le langage est l’égal du son, le mot l’égal du cri, le silence l’égal de la respiration, où la parole se fait manger. RENCONTRES AVEC L’ARTISTE / CONFÉRENCES (dates à définir) Conférences autour de l’oeuvre de Mathis Berchery et des thématiques communes aux deux artistes . ATELIERS PÉDAGOGIQUES Ateliers artistiques sur les thèmes de l’art, de l’environnement, de la nature inspirés par le travail de Mathis Berchery et les oeuvres de Frans Krajcberg (3-8 ans). Réservations et calendrier : [www.artygarage.com](http://www.artygarage.com) PROJECTIONS DE FILMS DOCUMENTAIRES projection alternée et en continue de deux films documentaires : – Film documentaire ” réalisé par Frans Krajcberg et Sepp Baendereck lors du voyage avec Pierre Restany sur le Rio negro en 1978 et présenté lors des conférences de lancement du Manifeste du Naturalisme Intégral. – “Portrait d’une révolte”, film documentaire de Maurice Dubroca, produit par Éric Darmon, Mémoire Magnétique Productions, (2004, 52 min). Diffusé sur France 5 en 2005. FIPATEL 2004, Prix UNESCO du documentaire 2004 Le travail de recherche-création qui a précédé l’exposition se base sur l’exploration du fonds Restany, aux Archives de la Critique d’Art (ACA) et du fonds d’archives de Frans Krajcberg, à l’Espace Frans Krajcberg. L’exposition est en partenariat avec les Ateliers Blancarde, l’atelier 40mCube, avec le soutien de la région de Bretagne, le CNAP, Les archives de la critique d’art de Rennes et la ville de Paris.

Entrée libre (suggestion de donation 5€)

Exposition de l’artiste contemporain Mathis Berchrery présentant une installation, un texte et une performance.

Espace Frans Krajcberg 21 avenue du Maine, 75015, Paris Paris Quartier Necker



