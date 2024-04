Yeuse olympique, expérience immersive Rue des Lutins Les Moutiers-en-Retz, vendredi 27 septembre 2024.

Yeuse olympique, expérience immersive Rue des Lutins Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Aux Moutiers-en-Retz, participez à une expérience immersive alliant littérature, musique et son autour du sport et des Jeux Olympiques.

Alain Merlet a conçu un projet intitulé “Yeuse Olympique”.

C’est quoi la Yeuse Olympique ?

Chaque spectateur recevra un casque audio et s’installera confortablement pour participer à un triathlon sonore d’une durée de ¾ d’heure. Cette initiative novatrice vise à offrir une pause dans nos vies trépidantes en favorisant la détente et en créant un lien entre le sport et la culture.

Alain Merlet, Directeur Artistique du Théâtre du Chêne Vert, met en scène et en son des créations originales, souvent inspirées d’œuvres littéraires. Ces créations, qualifiées d’audio-scéniques, s’adressent à un large public, avec une attention particulière portée aux jeunes.

Informations pratiques

réservation obligatoire au 06 21 87 03 65

accessible à partir de 8 ans

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-27 18:00:00

fin : 2024-09-27 18:00:00

Rue des Lutins Bibliothèque Raymon Devos

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire bm.lesmoutiersenretz@orange.fr

