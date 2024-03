Yeule LE TRANSBORDEUR Villeurbanne, mardi 28 mai 2024.

Yeule, de son vrai nom Nat Cmiel, est un.e musicien.ne, performeur.se et peintre non binaire basé.e à Los Angeles. À 14 ans, iel auto-produit ses premières chansons, et est depuis devenu.e une icône de son art à travers ses chansons de pop expérimentale, lesquelles traitent de réappropriation de soi et de fouille émotionnelle, attirant une audience fidèle recherchant une catharsis des luttes physiques et émotionnelles.Après un premier album (Glitch Princess) acclamé par la critique en 2022, Yeule a élaboré Soft Scars, en arrangeant ses songes intérieurs avec des riffs punk cathartiques et des sons électroniques éthérés. Sur ce projet fulgurant paru en septembre 2023 via Ninja Tune, iel examine au plus près l’anatomie de ses blessures émotionnelles de longue date, faisant de l’album son projet le plus perspicace et audacieux à ce jour.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-28 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69