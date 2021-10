Yessaï Trio Club Convergences 1,Place Evariste Gras, 8 janvier 2022, La Ciotat.

Yessaï Trio

Club Convergences 1, Place Evariste Gras, le samedi 8 janvier 2022 à 21:30

Yessaï Karapetian – piano Quentin Bourg-Drevet – contrebasse Maxime Briard – batterie Yessaï Karapetian appartient à cette jeune génération de musiciens prometteurs tout juste revenus du prestigieux Berklee College of Music de Boston. Il débute sa carrière avec son trio Onefoot et un album remarqué, Mektonized, en 2017. Puis en 2020 il remporte deux Students Awards du magazine Downbeat (en tant que compositeur et soliste de l’année) et le concours du festival Jazz à la Défense avec son quintet. Ouverture des portes à 20h Entrée 10€ – 8€ pour les adhérents. De 20h à 20h30: 1/4h ciotaden entrée à 5€ sans condition (15 places max) Places limitées – Pas de réservation Pass sanitaire Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles. En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne.

Club Convergences 1,Place Evariste Gras 13600 La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhone



