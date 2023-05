Yessaï & Marc Karapetian x Terri Lyne Carrington-Talents Adami Jazz / Anne Paceo « S.H.A.M.A.N.E.S » Salle des concerts – Cité de la musique, 8 septembre 2023, Paris.

La scène parisienne est sous les feux des projecteurs en cette soirée réunissant la très prometteuse violoniste Loni Cornelis, la fulgurante batteuse Anne Paceo, et le pianiste qui monte Yessaï Karapatian, en excellente compagnie de son idole Terri Lyne Carrington.

1/ Anne Paceo “S.H.A.M.A.N.E.S”

Depuis le mitan des années 2010, Anne Paceo explore un jazz aux confins de la pop, du rock, de l’électro et des musiques extrême-orientales — ses séjours passés au Myanmar ont eu une énorme influence sur son jeu et sa musique. Pour son dernier album, S.H.A.M.A.N.E.S, elle s’entoure, en plus des musiciens avec lesquels elle collabore depuis longtemps (Tony Paeleman aux claviers et Christophe Panzani au sax ténor), des deux plus formidables chanteuses que la scène française possède : la suédoise Isabel Sörling, dont le timbre fait des merveilles dans tous les registres, de la folk la plus intimiste au jazz le plus free ; et Cynthia Abraham, dont la voix soprano papillonne tantôt en français, en créole ou en anglais. Un duo de tête dont les lignes mélodiques incantatoires hypnotiseront à coup sûr le public de la Villette.

2/ Yessaï & Marc Karapetian x Terri Lyne Carrington – Talents Adami Jazz

La rencontre d’une étoile montante du piano hexagonal et d’une héroïne de la batterie jazz : sous la houlette de l’Adami — et à l’instar, les années précédentes, des duos Paul Jarrett/Jim Black et Gauthier Toux/Nils Petter Molvaer —, Yessai Karapetian a pu travailler aux côtés de Terri Lyne Carrington (qu’il avait déjà côtoyé lors d’un séjour au prestigieux Berklee College of Music de Boston) pour un répertoire sur mesure. Avec un premier album en piano solo paru au printemps et auréolé d’un immense succès critique, Yessaï entame cette nouvelle aventure avec l’une des musiciennes les plus militantes de la scène américaine, qui publiait à l’automne dernier son album New Standards : Vol. 1, disque réunissant onze morceaux tirés d’un ouvrage éponyme dont elle est l’autrice : un recueil de 101 compositions écrites exclusivement par des femmes — le Great American Songbook étant effectivement une production majoritairement masculine…

1re partie : Loni Cornelis “Impress Express”

Violoniste formée au Kunsthumanoria d’Anvers puis au Conservatoire de Lyon, Loni Cornelis est désormais l’une des très prometteuses étudiantes du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, sous la houlette du contrebassiste Riccardo Del Fra. Également peintre, elle crée des tableaux musicaux inspirés du fauvisme, entre impressionnisme et expressionnisme. Avec son quartet acoustique composé du saxophoniste Liam Szymonik, du pianiste Noé Degalle et du contrebassiste Tom Boizot, Loni Cornelis propose une musique aux couleurs chatoyantes, où les formes et leurs contours sont mis en lumière dans une recherche chromatique qui, à l’instar du mouvement pictural, tend à accentuer l’expression subjective.

