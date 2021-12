Marseille La Voie Maltée Bouches-du-Rhône, Marseille Yessaï Karapetian Trio La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Voie Maltée, le mercredi 22 décembre à 21:00

Pour notre dernier concert de l’année, on a voulu à la fois taper TRÈS fort, et se faire plaisir; c’est donc un talentueux musicien que l’on accueille, mais aussi un ami… Après des prestations live remarquées avec Guillaume Perret (A Certain Trip, 12 levers de Soleil) ou au sein du trio ONEFOOT – pionnier d’un jazz “next gen” français (réécoutez Mektonized) -, Yessaï Karapetian vole désormais de ses propres ailes, bien décidé à faire des étincelles. Comme d’hab’, c’est gratuit et c’est génial! VIDEOS : [https://youtu.be/EBQXBDSvkK0](https://youtu.be/EBQXBDSvkK0) [https://youtu.be/FnJdwOanW8Y](https://youtu.be/FnJdwOanW8Y) [https://youtu.be/gya6x8voSxM](https://youtu.be/gya6x8voSxM)

Entrée libre

♫JAZZ♫ La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T21:00:00 2021-12-22T23:30:00

