Yessai Karapetian (France -Arménie) NEW MORNING, 25 avril 2023, PARIS.

Yessai Karapetian (France -Arménie) NEW MORNING. Un spectacle à la date du 2023-04-25 à 20:00 (2023-04-25 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Yessaï Karapetian est un pianiste, compositeur et multi-instrumentiste français d’origine arménienne âgé de 29 ans. Elevé à Marseille, il est repéré par le trompettiste Erik Truffaz lors de sa participation au Festival Marseille Jazz des 5 Continents en 2015. On a pu le voir ensuite en tant que soliste du trio précurseur Onefoot et dans la formation A Certain Trip de Guillaume Perret. En Janvier 2022, diplômé du Berklee Global Jazz Institute, il sort un premier album sous son nom, Yessaï. Album Révélation, Jazz Magazine dira : “Le météore Yessaï file à une vitesse de 340 mètres par seconde (…) pour son premier disque, [il] compose un jazz des plus modernes, traversé de courants à hauts voltages”. Naviguant entre New-York, Paris et Erevan, en quête constante d’absolu et d’intégrité, c’est dans une nouvelle formation que Yessaï continue à défendre ses compositions et accueille dans son quintet Norayr Gapoyan au Duduk et Avag Margaryan à la zurna. Deux solistes virtuoses du réputé Gurdjeff Ensemble enregistré chez ECM.

NEW MORNING PARIS 7-9 R.DES PETITES-ECURIES Paris

