Yessaï Karapetian “avant première” / Léon Phal Quintet “Dust Studio de l’Ermitage, 11 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 11 septembre 2021

de 21h à 23h

payant

Happy Birthday! Kyudo Records 1 an et déjà toutes ses dents. Deux soirées pour un petit état des lieux d’un nouveau label curieux et ambitieux. Deuxième soirée toute en puissance, double quintet, double énergie, double tout, pour célébrer les renouveaux de la scène jazz.

1/ Léon Phal Quintet “Dust to Stars”

Léon Phal fait partie de cette jeune génération de musiciens de jazz biberonnée aux classiques, dont il s’affranchit tout en leur rendant hommage à chaque note avec brio, qu’il s’agisse du RH Factor de Roy Hargrove ou du « Voodoo » de D’Angelo.

Après son premier opus Canto Bello avec Julien Lourau à la direction artistique pour lequel Léon Phal a été sacré « Révélation » par Jazz Magazine, c’est à Lausanne, au Studio du Flon, que Léon Phal, dernier lauréat du tremplin Rézzo de Jazz à Vienne et Jazz Up de Nancy Jazz Pulsations a enregistré cet album, sous la houlette de l’ingénieur du son Benoît Corboz, réalisateur historique d’Erik Truffaz.

Dans ce second opus Dust to Stars, Léon Phal explore à la tête d’un quintet formé dans la plus pure tradition hard bop (ténor, trompette, rhodes, contrebasse, batterie), l’ensemble des musiques qui ont habité ses nuits blanches entre house, drum’n’bass et afrobeat. Une véritable machine à danser avec une âme.

De ces confrontations entre acoustique et électronique, ferveur jazz et fièvre dancefloor, échappées rêveuses et beats millimétrés, résulte une salutaire symbiose entre énergie contagieuse et rare élégance.

2/ Yessaï Karapetian “avant-première”

Tout juste revenu de Berklee où il a attrapé au vol les Students awards 2020 du magazine Downbeat (référence internationale en la matière) en tant que compositeur et soliste de l’année, Yessaï Karapetian gagne avec son quintet le concours national de La Défense Jazz Festival en septembre 2020.

En avant-première au Studio de l’Ermitage, Yessaï Karapetian dévoile avec son quintet son album à paraître début décembre.

Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage Paris 75020

Contact :Jazz à la Villette 01 44 84 44 84 https://jazzalavillette.com/fr/

