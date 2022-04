Yessaï Karapetian + Appolonie La Jeunesse Arménienne de France, 9 avril 2022, Marseille.

Yessaï Karapetian + Appolonie

La Jeunesse Arménienne de France, le samedi 9 avril à 20:00

Release party du premier album solo de Yessaï Karapetian, “YESSAÏ”. Première partie : Appolonie. ∙ APPOLONIE ∙ [https://www.instagram.com/appolonie_/](https://www.instagram.com/appolonie_/) Cinq titres sortis en 2019 à Londres au milieu de la nouvelle scène jazz, soul et R&B anglaise lancent la carrière d’Appolonie en 2019. Fraîchement diplômée de la prestigieuse Guildhall School, elle s’entoure de la crème des musiciens, producteurs et arrangeurs de l’école pour composer : Love Mind, son premier EP sorti en 2019. De retour dans sa terre natale marseillaise, la chanteuse et compositrice franco-britannique de 28 ans s’apprête à faire découvrir son projet en France, en parallèle de l’enregistrement de son nouvel opus, à paraître en 2023. ∙YESSAÏ KARAPETIAN ∙ [https://www.instagram.com/yessaikarapetian/](https://www.instagram.com/yessaikarapetian/) “YESSAÏ” est le premier album solo du pianiste et compositeur franco arménien Yessaï Karapetian. Après s’être fait remarquer en live et en studio avec Guillaume Perret (“A Certain Trip”, “12 Levers de Soleil”) ou au sein du trio ONEFOOT – pionnier d’un jazz “next gen” français (réécoutez “Mektonized”) ; lauréat du concours national de Jazz à la Défense 2020 et double lauréat du Downbeat Student Music Award 2020 en tant que meilleur compositeur et meilleur soliste de l’année (remporté alors qu’il finissait ses études au Berklee Global Jazz Institute), lauréat 2022 du LetterOne Rising Star Jazz Award ; Yessaï Karapetian vole désormais de ses propres ailes, bien décidé à faire des étincelles. Ce projet est lauréat du Fonds Régional pour les Talents Émergents (FoRTE), financé par la Région Île-de-France Ils en parlent: – “Yessaï Karapetian, l’étoffe d’un leader” (Open Jazz, France Musique) – “Le météore “Yessaï” file à une vitesse de 340 mètres par seconde, et rentre en collision avec votre tympan, libérant terres rares et éléments inconnus au tableau périodique du jazz. Pour son premier disque, le double lauréat du Downbeat Student Music Award compose un jazz des plus modernes, traversé de courants à haut voltage.” (Révélation Jazz Magazine) ∙ INFOS PRATIQUES ∙ La Jeunesse Arménienne de France 47 Avenue de Toulon 13006 MARSEILLE Tarif unique : 15 € Ouverture des portes : 19h30

15€

La Jeunesse Arménienne de France 47 avenue de Toulon, 13006, Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



