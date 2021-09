Paris META île de France, Paris Yes We Camp META Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 2 octobre 2021

de 18h à 2h

gratuit

META – Installation artistique, lumières, friche, musique et fête. Dans le 12e arrondissement, sur d’anciennes emprises ferroviaires, 3 000m² de terrain en friche ouvert exceptionnellement pour la première fois au public avec au programme, des installations artistiques et lumineuses, des dj sets, une buvette festive.. Le lieu : L’émergence contributive d’un quartier en devenir. L’occupation du site de Bercy-Charenton, c’est l’occasion d’un espace disponible pour quelques années : un terrain en friche, des bureaux désaffectés au-dessus d’un centre d’hébergement d’urgence, un projet de ZAC en transformation, avec des acquisitions progressive de foncier à transformer. C’est aussi l’ambition de transformer ces espaces disponibles en un cadre audacieux, généreux et fertile, un environnement mis en commun, pour accueillir les initiatives expérimentales de chacun et d’aujourd’hui, qui contribue à des solutions collectives désirables pour le quartier de demain. Avec le soutien de : la Mairie du 12ème arrondissement Nuit Blanche -> Nuit Blanche META 22 boulevard Poniatowski Paris 75012

