Yes is a Pleasant Country

Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle du Méjan Arles

2022-05-17 20:30:00 – 22:00:00

Arles Bouches-du-Rhône

8 20 Jeanne Added, Vincent Lê Quang & Bruno Ruder forment un vrai trio, une combinaison complice du vocal et de l’instrumental qui part explorer le terrain sonore de la voix, du piano et du saxophone. Entre répertoire improvisé et compositions, le trio offre une expérience musicale inédite, hors du temps.



Le trio est né en 2002, du désir commun des trois complices de parcourir le terrain sonore d’une voix, d’un piano et du saxophone soprano. Tout d’abord improvisé, leur répertoire s’est enrichi de compositions, autour de poèmes de E.E. Cummings, et de standards de Jazz de Duke Ellington et Bill Strayhorn. La musique, alternant improvisations libres, libres variations et compositions se déroule de manière souple entre écriture et improvisation, entre le fixé et le spontané. Tantôt aérien, sauvage ou tendre, l’univers musical emprunte au jazz comme aux musiques contemporaines un langage suscitant toujours l’émotion, autour de ces poèmes américains chantant l’amour, l’enfance, la vie.



Jeanne ADDED, voix

Vincent Lê QUANG, saxophones

Bruno RUDER, piano

Jeanne Added, Vincent Lê Quang et Bruno Ruder fêtent cette année les 20 ans de leur trio. Entre répertoire improvisé et compositions, ils offrent une expérience musicale inédite, hors du temps.

Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle du Méjan Arles

