“Yes !” de Maurice Yvain / Compagnie Les Brigands – Festival de Saint-Céré Saint-Céré, 5 août 2022, Saint-Céré.

“Yes !” de Maurice Yvain / Compagnie Les Brigands – Festival de Saint-Céré Théâtre de l’Usine Grande Salle Saint-Céré

2022-08-05 – 2022-08-05 Théâtre de l’Usine Grande Salle

Saint-Céré 46400

DISTRIBUTION

Lyrics : Albert Willemetz

Mise en scène et adaptation : Vladislav Galard

Mise en scène et adaptation : Bogdan Hatisi

Scénographie : François Gauthier-Lafaye

Costumes : Benjamin Moreau

Lumières : Yvon Julou

Avec : Clarisse Dalles

Caroline Binder

Emmanuelle Goizé

Anne-Emmanuelle Davy

Gilles Bugeaud

Éric Boucher

Célian d’Auvigny

Mathieu Dubroca

Flannan Obé

Piano et vibaphone : Paul-Marie Barbier

Contrebasse : Matthieu Bloch

Percussions et piano : Thibault Perriard

Durée : 1h55

Opérette en 3 actes de Soulaine, Pujol et Bousquet représentée pour la première fois au Théâtre des Capucines, en 1928.

On attend le lever de Maxime, le fils de l’industriel Gavard, le roi du vermicelle. César, le valet de chambre, expose les théories extrémistes sur lesquelles il compte se faire élire député communiste du XVI° arrondissement de Paris. Gavard père a donné l’ordre à son fils de partir pour le Chili épouser une riche héritière. Hostile à ce projet, Maxime décide de prendre sur le champ n’importe quelle épouse et de faire officialiser le mariage à Londres où la procédure est extrêmement simple. Totte, la jeune et jolie manucure, se prête au jeu, histoire de prendre l’avion. Gavard, qui arrive enfin, ne peut que constater la fuite de son fils…

« C’est un mot tout petit,

Et par lequel on dit,

Qu’on acquiesce,

…Yes ! »

D’une joie franche, d’une gaîté cinglante, la musique de Maurice Yvain est une musique qui marche et vous enlève. La comédie bourgeoise traditionnelle est emportée par un tourbillon à la fois surréaliste et expressionniste. L’opérette fait des bonds vers un absurde où tout est à prendre au premier degré. Le seul degré qui vaille de nos jours car il est le plus drôle. Fausse frivolité, réelle férocité, Yes ! nous offre le plaisir de rire de notre propre monstruosité. En chantant.

Rendez-vous des Curieux :

Rencontre avec Vladislav Galard et Bogdan Hatisi le 7 août à 11h30 au Théâtre de l’Usine.

