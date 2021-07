YËS – CIE MASSALA Espace Culturel André Malraux, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, LE KREMLIN BICETRE.

Date et horaire exacts : Du 9 au 10 juillet 2021 :

vendredi de 18h à 18h30

et samedi de 16h à 16h30

gratuit

Sous l’impulsion du chorégraphe Fouad Boussouf, deux interprètes à l’amitié fraternelle allient danses hip-hop, souffles, et musicalité pour une petite forme en plein air empreinte d’humour et de virtuosité !

Yanice et Sébastien sont danseurs mais aussi experts en sifflements et en beatbox. L’un a avalé une pile dynamo quand il était enfant, impossible de l’arrêter… l’autre voudrait bien qu’on le laisse tranquille dans son coin. Tout les sépare et pourtant… de leurs différences va naitre une folle complicité, un lien précieux qu’ils vont apprendre à cultiver…

Aux rythmes de leur corps et de mélodies sifflées, se joignent des pépites pop aux sonorités décalées. Dans une énergie communicative, la magie opère et lève le voile sur des personnalités sensibles et bien trempées. Peu à peu, ces deux-là vont s’apprivoiser, se soutenir, se comprendre et se lier, sans qu’un mot n’ait besoin d’être prononcé !

Espace Culturel André Malraux 2 Place Victor Hugo LE KREMLIN BICETRE 94270

Kremlin-Bicêtre (Ligne 7)



Contact :ECAM 0149606942 communication@ecam-lekremlinbicetre.com http://ecam-lekremlinbicetre.com/ https://www.facebook.com/ecam.theatrekremlinbicetre/ 0149606942 cpons@ecam-lekremlinbicetre.com

Date complète :

Charlotte Audureau