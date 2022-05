YES BUT NAU TOURNOI D’ULTIMATE

Tournoi d'Ultimate Frisbee sur plage, organisé tous les ans depuis 2000 par les Frisbeurs Nantais, et la commune du Pouliguen sur la plage du Nau. nCette année, les deux divisions seront open & mixtes. 24 équipes internationales se défieront sur le sable. 15h finale du tournoi mixte n16h finale du tournoi open crew@yesbutnau.com http://yesbutnau.com/

