Yes Brazil Vierzon, 26 mars 2022, Vierzon.

Yes Brazil Vierzon

2022-03-26 19:30:00 – 2022-03-26

Vierzon Cher

71 EUR Batucada live, Samba, Lambada, Capoeïra, Danses et Acrobaties avec des véritables performers qui vous feront vibrer au cours d’un spectacle haut en couleurs, festif et saisissant !

Yes Brazil c’est une aventure unique où se côtoient la technique et la sensualité d’artistes d’exception, dans une mise en scène débordante de rythmes, de couleurs et d’imagination.

Un concept élégant, dynamique et moderne créé par Flavia De Albuquerque, qui réinvente l’art du cabaret brésilien en fusionnant la festivité de son pays d’origine avec l’élégance et la beauté de son pays d’adoption.

Découvrez l’univers pétillant de la troupe Yes Braeil et laissez vous embarquer dans un voyage au soleil, aux sons caliente du Brésil!

+33 2 48 71 20 87 https://www.national-palace.com/actu-32-26-mars-2022-yes-brazil.html

National Palace

Vierzon

