YES BASKETBALL + MONSIEUR THIBAULT la Malterie, 25 septembre 2021, Lille.

la Malterie, le samedi 25 septembre à 20:30

**YES BASKETBALL (Rennes)** Yes Basketball est le projet de Pierre Marolleau (Fordamage, Fat Supper, My Name Is Nobody…) qui réunit autour de lui une équipe de choc avec Christophe Le Flohic (Totorro), Stéphane Fromentin (Trunks) et Benoit Guchet (Classe Mannequin). Yes Basketball synthétise différentes influences, de Beastie Boys, que de Deerhoof, Viet Cong ou même Beck, naviguant entre Hip-Hop, Math-Rock bruyant, alternance de flows rappés et d’harmonies vocales pop… C’est parfois violent, ou étrangement fun, mais toujours intense. Yes Basketball est un OVNI : un peu comme si Antoine Rigaudeau dunkait sur la tête de Shaquille O’Neal. ? [https://yesbasketball.bandcamp.com/](https://yesbasketball.bandcamp.com/?fbclid=IwAR3A0VsTlCULjixbQ9w0UrWphjp-bVPbdOD-BugG-dVNUwFppx7LjCVBQEA) **MONSIEUR THIBAULT (Lille)** Les jeunes hurluberlus de Monsieur Thibault distillent une post-love-pop-rock-zouk barré de l’espace avec panache, leur secret ultime : faire pipou avec les doigts. ? [https://monsieurthibault.bandcamp.com/releases](https://monsieurthibault.bandcamp.com/releases?fbclid=IwAR2c0bgpI3FCkPQ0Q6_ErfO4krnzeQd2QkFFPYZGc0pArWX0RQAE7TZkFNE) Samedi 25 septembre 2021 / 21h00 (ouverture des portes 20h30)

Mohamed Dali Présente

la Malterie 42 Rue Kuhlmann, 59000 Lille Lille Wazemmes Nord



