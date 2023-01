Yes – BamBam Frost Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement

Yes – BamBam Frost Marseille 8e Arrondissement, 29 janvier 2023, Marseille 8e Arrondissement . Yes – BamBam Frost 20 Boulevard De Gabès Ballet National de Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Ballet National de Marseille 20 Boulevard De Gabès

2023-01-29 17:00:00 – 2023-01-29

Ballet National de Marseille 20 Boulevard De Gabès

Marseille 8e Arrondissement

Bouches-du-Rhône EUR Inspirée par l’idée de rendre la révolution irrésistible et le combat pour la justice sociale aussi agréable que possible, BamBam Frost explore les plaisirs cachés derrière les danses sociales et les expressions de la pop culture.



YES questionne le désir d’être dans, de produire et de permettre un changement social constant. Une plongée dans ce qui a été et ce qui est – en nous laissant guider par les pratiques chorégraphiques génératrices de plaisir pour imaginer radicalement où nous désirons arriver.



Chorégraphie et performance : BamBam Frost

Interprète invité : Lydia Östberg Diakité

Création lumière : Anton Andersson

Création son : Yared Cederlund

Scénographie : Lisa Berkert Wallard

Costumes : Hanna Kisch

Crédit photographique : Märta Thisner

Texte : Ana-Belen Torreblanca — Arsenic, Lausanne YES questionne le désir d’être dans, de produire et de permettre un changement social constant https://festival13.plateformeparallele.com/programme/yes Ballet National de Marseille 20 Boulevard De Gabès Marseille 8e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 8e Arrondissement Autres Lieu Marseille 8e Arrondissement Adresse Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Ballet National de Marseille 20 Boulevard De Gabès Ville Marseille 8e Arrondissement lieuville Ballet National de Marseille 20 Boulevard De Gabès Marseille 8e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-8e-arrondissement/

Yes – BamBam Frost Marseille 8e Arrondissement 2023-01-29 was last modified: by Yes – BamBam Frost Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement 29 janvier 2023 20 Boulevard De Gabès Ballet National de Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône