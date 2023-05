Festivité de Noel à Yerville 1 Place Delahaye Yerville Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Yerville Festivité de Noel à Yerville 1 Place Delahaye, 17 décembre 2023, Yerville. Animation par l’espace Delahaye.

2023-12-17 à 09:00:00 ; fin : 2023-12-17 . .

1 Place Delahaye

Yerville 76760 Seine-Maritime Normandie



Animation by Espace Delahaye Animación de Espace Delahaye Animation durch den Delahaye-Raum Mise à jour le 2023-04-13 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville Détails Catégories d’Évènement: Seine-Maritime, Yerville Autres Lieu 1 Place Delahaye Adresse 1 Place Delahaye Ville Yerville Departement Seine-Maritime Lieu Ville 1 Place Delahaye Yerville

1 Place Delahaye Yerville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yerville/

Festivité de Noel à Yerville 1 Place Delahaye 2023-12-17 was last modified: by Festivité de Noel à Yerville 1 Place Delahaye 1 Place Delahaye 17 décembre 2023 1 Place Delahaye Yerville

Yerville Seine-Maritime