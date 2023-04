Marché de Noel à Yerville 1 Place Delahaye Yerville Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Marché de Noel à Yerville 1 Place Delahaye, 3 décembre 2023, Yerville. Marché de Noel Yerville organisé par l’espace Delahaye avec une trentaine d’exposants.

2023-12-03 à 09:00:00 ; fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Yerville Christmas Market organized by the Delahaye space with about thirty exhibitors Mercado navideño de Yerville organizado por el espacio Delahaye con una treintena de expositores Weihnachtsmarkt Yerville organisiert von Espace Delahaye mit ca. 30 Ausstellern Mise à jour le 2023-04-13 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville

