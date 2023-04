Grand Loto de Cideville salle Voltaire Yerville Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Yerville

Grand Loto de Cideville salle Voltaire, 5 novembre 2023, Yerville. Grand Loto avec de nombreux lots.

2023-11-05 à 14:00:00 ; fin : 2023-11-05 . .

salle Voltaire

Yerville 76760 Seine-Maritime Normandie



Big Lotto with many prizes Gran Lotería con muchos premios Großes Lotto mit vielen Preisen Mise à jour le 2023-04-12 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville

Détails Catégories d’Évènement: Seine-Maritime, Yerville Autres Lieu salle Voltaire Adresse salle Voltaire Ville Yerville Departement Seine-Maritime Lieu Ville salle Voltaire Yerville

salle Voltaire Yerville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yerville/

Grand Loto de Cideville salle Voltaire 2023-11-05 was last modified: by Grand Loto de Cideville salle Voltaire salle Voltaire 5 novembre 2023 salle Voltaire Yerville

Yerville Seine-Maritime