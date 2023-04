Thé dansant au Domaine du Bois de l’arc avec le Duo Lacroix Rue du Bassin, 23 juillet 2023, Yerville.

Thé dansant animé par le Duo Lacroix. 15 euros/personne . Boisson et pâtisserie incluses dans le prix.

2023-07-23 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-23 18:30:00. .

Rue du Bassin

Yerville 76760 Seine-Maritime Normandie



Tea dance animated by the Duo Lacroix. 15 euros/person. Drinks and pastries included in the price

Baile del té amenizado por el Dúo Lacroix. 15 euros/persona. Bebidas y bollería incluidas en el precio

Tanztee unter der Leitung des Duo Lacroix. 15 Euro/Person . Getränke und Gebäck im Preis inbegriffen

Mise à jour le 2023-04-12 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville