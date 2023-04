Fête Nationale Yerville Stade Espace Sport et Santé Yerville Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Fête Nationale Yerville Stade Espace Sport et Santé, 13 juillet 2023, Yerville. Feu d’artifice, pique-nique et guinguette, représentation de la compagnie théâtrale Théâtre en Air.

Fireworks, picnic and guinguette, performance of the theatre company Théâtre en Air Fuegos artificiales, picnic y guinguette, actuación de la compañía de teatro Théâtre en Air Feuerwerk, Picknick und Guinguette, Aufführung der Theatergruppe Théâtre en Air Mise à jour le 2023-04-12 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville

