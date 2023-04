La guinguette de Jeannnette Golf de Yerville Yerville Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Yerville

La guinguette de Jeannnette Golf de Yerville, 4 juin 2023, Yerville. Journée Guinguette et marché de producteurs locaux, groupes de musique, piste de danse, jeux pour enfants et restauration sur place..

Golf de Yerville

Yerville 76760 Seine-Maritime Normandie



Guinguette day and local producers’ market, music groups, dance floor, children’s games and catering on site. Guinguette de día y mercado de productores locales, grupos de música, pista de baile, juegos infantiles y catering in situ. Guinguette-Tag und Markt mit lokalen Produzenten, Musikgruppen, Tanzfläche, Spiele für Kinder und Verpflegung vor Ort. Mise à jour le 2023-04-12 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville

