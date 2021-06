Issy-les-Moulineaux Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Yerek Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Yerek Le Temps des Cerises, 3 juillet 2021

le samedi 3 juillet à Le Temps des Cerises

Crée en 2018, Yerek est le fruit d’une collaboration entre Vessem, Mikaël, Nils et Jules. Quatre univers musicaux distincts et une histoire originale : « Happy Sin Remains », contant les péripéties du jeune héros Sin. Interprétant sur scène une quinzaine de titres inédits, mélangeant entre autres le rock progressif des années 70’ et la scène électronique apparue dans les années 90’. Gratuit, Deux séance, Samedi 3 juillet 2021à 19h30 et 21h. Lien billetterie : [https://www.eventbrite.fr/e/billets-concert-yerek-159408811045?aff=ebdsoporgprofile](https://www.eventbrite.fr/e/billets-concert-yerek-159408811045?aff=ebdsoporgprofile)

Tout public. Sur réservation.

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T20:30:00;2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T22:30:00

