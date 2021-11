Yennayer (Nouvel An Berbère) Rocher de Palmer, 15 janvier 2022, Cenon.

Yennayer (Nouvel An Berbère)

Rocher de Palmer, le samedi 15 janvier 2022 à 20:30

Le trio de soeur Tighri Uzar et le chanteur pop rock Belaid Branis fêteront Yennayer, le nouvel an amazigh, marqué à travers l’Afrique du Nord par une célébration rituelle de l’homme et de la nature depuis l’Antiquité. Yennayer -littéralement le premier mois en berbère- est un moment gai et familial. Les chants de la tradition kabyle y sont véhiculés par les femmes. Tighri Uzar, en fait la superbe démonstration, leurs premiers instants sur scène inspirant d’abord un silence solennel à l’assemblée. La sororité irradie. Ce prélude, nommé achewiq est ensuite rompu par les voix aux timbres puissants du trio féminin ; chants a capella et percussions garantissent une séquence frissons immédiate. Après l’émotion, place à la chaleur et l’énergie de Belaid Branis. Le compositeur, interprète et homme de scène, pare le verbe et la mélodie de la chanson kabyle de sonorités rock joyeuses. Tradition et modernité, le combo parfait.

EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 19€ / Plein tarif : 17€ / Tarif abonné et Zine Event : 14€

Yennayer (Nouvel An Berbère), Rocher de Palmer, Cenon

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T20:30:00 2022-01-15T22:30:00