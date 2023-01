YENNAYER – NOUVEL AN BERBÈRE Montpellier Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault EUR 16 L’association Identités et Partage organise sa soirée phare Yennayer (le nouvel an berbère) Le Samedi 28 Janvier 2023 de 18h à 23h Salle Pagézy (Ancienne Mairie) 1 Place Francis Ponge 34000 Montpellier. Venez partager avec nous ce moment de convivialité autour d’un diner avec un spectacle musical animé par les différents groupes de Montpellier. Au programme : Historique et rites de Yennayer et du calendrier berbère

Repas (couscous)

Spectacle musical.

Tarif normal : 16 € Tarif réduit : 12 € (pour les adhérents, demandeurs d'emploi, étudiants et enfants de moins de 12 ans). Réservation obligatoire jusqu'au 27 janvier 2023.

