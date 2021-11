Toulouse Médiathèque Grand M Toulouse Yenepa, une famille burkinabè – Mois du film documentaire Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Yenepa, une famille burkinabè – Mois du film documentaire

Médiathèque Grand M, le vendredi 27 novembre 2020 à 18:00

Voyage poétique et réflexif dans une famille burkinabè. Sept voix se livrent sur leurs vies et leurs espérances dans un pays en plein bouleversement. Séance suivie d'un échange avec le réalisateur. Inscription au 05 81 91 79 40

Médiathèque Grand M
37, avenue de la Reynerie
Toulouse

