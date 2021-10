Lormont Brassens Camus Gironde, Lormont Yemma, exposition de photographies de Ken Wong-Youk-Hong et de Fayçal Brassens Camus Lormont Catégories d’évènement: Gironde

du vendredi 22 octobre au vendredi 17 décembre à Brassens Camus

Les photos d’aujourd’hui de Ken Wong-Youk-Hong et d’hier de Fayçal permettent de dresser un portrait des femmes dans leur maternité. Que veut signifie être mère en France ou dans le pays d’origine ? Quelles traditions autour de l’accouchement, l’éducation, l’amour ? Entre moments de bonheur et difficultés, similitudes et différences, comment malgré les injonctions sociétales se sent-on femme dans le ravissement, l’impossibilité ou le refus d’être mère ? Les photographies sont visibles dans l’allée intérieure.de Brassens Camus **Vernissage le vendredi 22 octobre à 18h avec une lecture musicale des élèves du Cours Florent.** **Dévernissage le vendredi 17 décembre à 18h.**

Entrée libre dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Exposition de photographies de Ken Wong-Youk-Hong et de Fayçal (collectionneur) organisée par l’association Didée Brassens Camus Rue Henri Dunant 33310 Lormont Lormont Gironde

