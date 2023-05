Yemen Blues – Festival ALL STARS New Morning Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le mardi 25 juillet 2023

de 19h30 à 22h00

Tarif New Morning : 29.70 EUR

A la croisée du blues, du funk et du rock, la musique de Yemen Blues est teintée des différentes influences du Moyen-Orient. Prouvant une fois encore l’intemporalité des grooves ancestraux, le groupe, mené par le très charismatique chanteur Ravid Kalahani, serpente entre la musique noire-américaine et les vibrations du désert saharien, nubiennes, gnawi, touaregs, saidi et bambara. Après la sortie mondialement remarquée de leur premier album et une tournée internationale de près de 300 concerts au travers des cinq continents, Yemen Blues sort en 2017 Insaniya produit par le légendaire Bill Laswell (collaborateur de Brian Eno, John Zorn, Afrika Bambaataa et producteur de Rockit d’Herbie Hancock, Fela Kuti, George Clinton, Mick Jagger et FFF). Le 18 juin prochain paraïtra le nouvel opus du groupe SHABAZI. Formidable melting pot oriental, Yemen Blues élève les cultures au-dessus des murs. Avec ses références propres, ses tonalités hautes et son swing très soul, ce chant yéménite explose. Si Ravid Kahalani s’inspire fortement de la tradition, son art s’est naturellement transformé au fur et à mesure des découvertes. « Quelque chose de naturel est arrivé à mon chant. À la suite de coups de coeur que j’ai éprouvés pour les artistes de l’Afrique du Nord et de l’Afrique de l’Ouest, je me suis mis à chanter comme eux. Mais cela m’a ramené vers mes racines et je me suis surpris à chanter une sorte de blues arabe africain. Je vois du blues dans chaque culture. Ça vient du même endroit, ça va au même endroit et ça m’a amené à un endroit dans lequel je peux chanter ma propre culture. » New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/182839264667830/ https://www.facebook.com/events/182839264667830/ https://www.newmorning.com/20230725-5741-festival-all-stars-yemen-blues.html

