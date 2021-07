Paris Sunset & Sunside Paris YELLOWORLD “tribute to David BOWIE” Sunset & Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le vendredi 8 octobre 2021

de 20h30 à 22h

payant

YelloWorld est Le groupe qui propose un son vraiment différent et une vision véritablement originale de l’œuvre de David Bowie. À l’origine de la formation, il y a eu la rencontre entre un immense fan de « l’homme venu des étoiles », Frank Gourgon – pianiste et chanteur féru de jazz, mais pas sectaire –, et Pierre Pinto, guitariste tout-terrain rompu à toutes sortes d’exercices de style et réalisateur talentueux de nombreux albums pour divers artistes. YelloWorld dépasse le cadre imposé par les chansons originales elles-mêmes et en offre une relecture inédite, grâce à des couleurs empruntées au jazz, à la fusion ou encore au blues du delta. Une découverte made in Sunset. Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (207m) 4 : Les Halles (378m)

Contact :Sunset & Sunside 0140264660

2021-10-08T20:30:00+02:00_2021-10-08T22:00:00+02:00

