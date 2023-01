Yellow Sun Machine par les Poussins Phoniques Monts Monts Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire L’un est chanteur sur le retour, l’autre youtubeur. Le premier semble avoir loupé certaines étapes de l’évolution musicale, quand le second fait du beatmaking tout en s’ingéniant à suivre le goût du jour. Nos deux pious-pious doivent se produire ensemble en concert, et pour cela monter un groupe – Les Poussins Phoniques, en l’occurrence.

De cette improbable rencontre va pourtant naître une complicité qui, sous le couvert d’une sorte de battle musicale aussi débridée qu’acharnée, fait jaillir énergie, bonne humeur et délires contagieux. Tout y passe : les genres, les modes, les styles et les époques. Tombés du nid mais pas de la dernière pluie, ces poussins là n’ont rien de Chantecler mais tiendraient dignement leur rôle dans une ménagerie musicale à la Claude Ponti. L’un est chanteur sur le retour, l’autre youtubeur. Le premier semble avoir loupé certaines étapes de l’évolution musicale, quand le second fait du beatmaking tout en s’ingéniant à suivre le goût du jour. culture@monts.fr https://monts.fr/fr/rb/523070/yellow-sun-machine Yellowsun_Anthony_Deneufve

