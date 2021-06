La turballe École Jules Verne La Turballe, Loire-Atlantique Yellow Sun Machine École Jules Verne La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Yellow Sun Machine École Jules Verne, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, La turballe. Yellow Sun Machine

École Jules Verne, le mercredi 21 juillet à 18:30

Poussins Phoniques Deux musiciens que tout oppose se trouvent dans l’obligation de donner un concert. Ils traversent alors les époques et les styles au moyen de la Yellow Sun Machine. Une aventure pleine de chic et de groove.

Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T18:30:00 2021-07-21T20:00:00

