Yellow Street Pantone Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Yellow Street Pantone Château Borély 134 avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement
2022-06-16

2022-06-16 – 2022-06-16 Château Borély 134 avenue Clot-Bey

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Dialogue avec un monument, une couleur, une exposition, cette performance dansée interroge la forme du patrimoine, révèle la plasticité des espaces et crée des images modifiées par le mouvement, tout en invitant à la rencontre des corps spectateurs.



Sur réservation, dans la limite des places disponibles, par courriel museeborely@marseille.fr



Le jeudi, c’est Borély : “Yellow Street Pantone” de et par Gilles Viandier.



Château Borély 134 avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement

