Yellow Brick Road #6 – Sons Lignes Couleurs – Morgan Dimnet (QuboGas) Le Frigo, 23 avril 2022, Albi.

Sous l’appellation générique de Yellow Brick Road se cache le projet imaginé par Julien Boucq et Morgan Dimnet. À la croisée des arts plastiques, du design, de l’installation et de l’atelier interactif, Yellow Brick Road s’inspire notamment des grands mouvements de design du 20e siècle, avec la volonté de développer un « art total », à « pratiquer et à vivre ». Des couleurs d’abord : rouge, vert, jaune et bleu. Une palette qui rappelle entre autres De Stijl et le mobilier de Gerrit Rietveld, Le Bauhaus et les jouets d’Alma Siedhoff Busher ou le groupe Memphis fondé par Ettore Sottsas… suffisante pour aviver les murs et attirer l’œil. Des tables de travail, supports aux outils à manipuler ensuite : l’esprit d’un atelier, du mobilier en bois de leur cru, et des expériences proposées. Pour ce sixième opus, Morgan Dimnet poursuit l’aventure seul et imagine une proposition généreuse composée de l’édition d’un multiple (poster) distribué aux enfants des écoles primaires d’Albi, d’une exposition-atelier et d’une fresque murale. Inspiré par le mélisson, un synthétiseur modulaire à vocation pédagogique et musicale, développé par le GMEA dans les années 1980 à Albi, Morgan Dimnet propose avec Yellow Brick Road #6 de mettre en lumière les spécificités de cet instrument. Le mélisson peut se jouer à plusieurs : chaque boîtier de couleur permet de générer, de moduler ou de mixer le son. Le répertoire de formes créé par Morgan Dimnet autorise lui aussi des configurations multiples et ses dessins jouent avec les représentations des fréquences sonores. Sons Lignes Couleurs convoque ainsi à la fois l’image, le son, la couleur, le tout en interaction avec les visiteurs. Le projet se déploiera tout au long de l’année 2022 : actions de médiation auprès des scolaires albigeois à l’hiver 2022, avec distribution des affiches et ateliers ; exposition-atelier au Frigo à Albi, du 23 avril au 21 mai 2022, puis réalisation d’une fresque murale à proximité du collège Honoré de Balzac à Albi en septembre 2022. « Le titre du projet est une référence directe au film Le Magicien d’Oz. « Follow the Yellow Brick Road » est en effet l’une des répliques cultes de cette comédie musicale, un des premiers réels succès du Technicolor. Si l’image nostalgique d’un monde naïf et haut en couleurs correspond parfaitement à l’esthétique du projet, l’artiste use également d’une même notion de parcours initiatique. Car en empruntant son « chemin de briques jaunes », Morgan Dimnet propose d’atteindre – avec ou sans chaussures rouges à paillettes – une cité artistique : un lieu de production qui évolue au gré des visites. Simples passants ou amateurs avertis y découvriront un univers récréatif par l’expérience, grâce à des outils do it yourself mis à leur disposition. Tout un attirail livré clé en mains qui permet aux visiteurs de produire des formes. Ce sont là des moyens tout à fait désinhibants de création et d’appréhension de l’art. Une ambiance comme à la maison. « There’s no place like home », répétait justement la jeune Dorothy. « (Alexandrine Dhainaut)

Gratuit

Inspirée par le mélisson, synthétiseur modulaire développé dans les 80’s à Albi, l’exposition de Morgan Dimnet convoque à la fois l’image, le son, la couleur, le tout en interaction avec les visiteurs

