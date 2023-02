Yelli Yelli – Festival Arabofolies AUDITORIUM RAFIK HARIRI, 16 mars 2023, PARIS.

Yelli Yelli – Festival Arabofolies AUDITORIUM RAFIK HARIRI. Un spectacle à la date du 2023-03-16 à 20:00 (2023-03-16 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Auditorium, niveau -2 PLACEMENT LIBRE Yelli Yelli Moitié kabyle moitié tchèque, née en banlieue parisienne, 200% queer, Yelli Yelli raconte son histoire de femme, son identité plurielle et ses interstices. Elle est la France et l’Algérie, mais pas seulement – d’ici, d’ailleurs, d’hier à demain, Yelli Yelli déborde d’histoires et de mots. Yelli Yelli, qui chante majoritairement dans la langue de sa mère – le kabyle, coconstruit sa musique avec le songwriter multi-instrumentiste Piers Faccini. Il revient à la productrice et DJ Chloé d’y impulser une rythmique électronique qui dialogue avec le cœur acoustique des compositions, fabriquant une nouvelle tradition musicale où l’on entraperçoit la grand-mère kabyle de Yelli Yelli danser en tenue d’astronaute… Bande-son d’un monde dystopique à la recherche d’espoir, Yelli Yelli fait s’entrechoquer identités et temporalités, revendiquant et criant tout à la fois pour les morts et les vivants. Institut du monde arabe Institut du monde arabe

AUDITORIUM RAFIK HARIRI PARIS 1, RUE FOSSÉS ST-BERNARD Paris

