Théâtre le Liburnia, le samedi 27 novembre à 20:30

de la Cie Hors Série – Hamid Ben Mahi ————————————- ### Samedi 27 novembre à 20h30 ### au Théâtre le Liburnia Tout public | Durée : 1h15 « Yellel est le nom du village où est né mon père en Algérie. C’est géographiquement la trace la plus lointaine que j’ai de ma famille. Il signifie croissant qui est un symbole très présent en Orient mais pour moi ce mot représente une lecture de ma propre histoire, de mon lien avec l’Algérie et le monde arabe. » Après « Toyi ! Toyi ! » et « Immerstadje », Hamid Ben Mahi entame, avec cette nouvelle pièce, un voyage au cœur de ses origines par le prisme de la richesse culturelle et de la beauté du monde arabe. Accompagné par cinq danseurs, il offre une création engagée où se mêlent différentes formes d’expressions artistiques. Ainsi se côtoient danses traditionnelles et danses urbaines sur un répertoire musical varié. Il souffle dans cette pièce un vent d’optimisme qui nous pousse à nous accepter tel que nous sommes. **En co-réalisation avec l’OARA** **Direction artistique et chorégraphie :** Hamid Ben Mahi **Conseil artistique :** Michel Schweizer **Interprétation :** Hamid Ben Mahi, Aïda Boudrigua **En Alternance avec :** Maryem Dogui, Matthieu Corosine, Elsa Morineaux, Arthur Pedros Et Omar Remichi **Direction musicale et arrangements :** Manuel Wandji **Composition musicale :** Manuel Wandji, Hackim Hamadouche (Mandoluth) et Ahmad Compaoré (Batterie Et Percussions) **Création vidéo :** Christophe Waksmann **Création lumière et régie générale :** Antoine Auger **Régie son et vidéo :** Sébastien Lamy

Plein tarif : 24€ / Tarif spécial (groupe 10+, CE) : 19€ / Tarif réduit (-18ans, étudiants, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, séniors 62ans+) : 12€ / Tarif mini (-12ans, minimas sociaux) : 6€

Une création où se mêlent danses traditionnelles et danses urbaines

Théâtre le Liburnia 14 rue Donnet, 33500 Libourne Libourne Centre-Ville Gironde



