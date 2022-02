Yellel Bergerac, 13 mai 2022, Bergerac.

Yellel Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac

2022-05-13 – 2022-05-13 Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet

Bergerac Dordogne

Musique / danse. Hamid Ben Mahi entame avec Yellel, un voyage nécessaire à la réappropriation de ses origines familiales par le prisme de la richesse culturelle et de la beauté du monde arabe. Accompagné par cinq danseurs, il opère une traversée des différentes formes d’expressions artistiques et traditionnelles orientales : les musiques,

les danses mais aussi les codes, les couleurs, les symboles, les écritures… Le chorégraphe tisse une histoire d’états de corps, en mêlant danses orientales et danses urbaines occidentales sur une composition musicale traditionnelle et contemporaine. Il signe une danse du ressenti et de la différence afin de réaliser l’importance de tout ce qu’il a en commun avec les autres. Sa démarche s’inscrit dans une approche humaniste, invitant chacun à comprendre que nous avons, parfois, plus de points communs avec notre voisin qu’avec nos ancêtres…

Musique / danse. Hamid Ben Mahi entame avec Yellel, un voyage nécessaire à la réappropriation de ses origines familiales par le prisme de la richesse culturelle et de la beauté du monde arabe. Accompagné par cinq danseurs, il opère une traversée des différentes formes d’expressions artistiques et traditionnelles orientales : les musiques,

les danses mais aussi les codes, les couleurs, les symboles, les écritures… Le chorégraphe tisse une histoire d’états de corps, en mêlant danses orientales et danses urbaines occidentales sur une composition musicale traditionnelle et contemporaine. Il signe une danse du ressenti et de la différence afin de réaliser l’importance de tout ce qu’il a en commun avec les autres. Sa démarche s’inscrit dans une approche humaniste, invitant chacun à comprendre que nous avons, parfois, plus de points communs avec notre voisin qu’avec nos ancêtres…

Musique / danse. Hamid Ben Mahi entame avec Yellel, un voyage nécessaire à la réappropriation de ses origines familiales par le prisme de la richesse culturelle et de la beauté du monde arabe. Accompagné par cinq danseurs, il opère une traversée des différentes formes d’expressions artistiques et traditionnelles orientales : les musiques,

les danses mais aussi les codes, les couleurs, les symboles, les écritures… Le chorégraphe tisse une histoire d’états de corps, en mêlant danses orientales et danses urbaines occidentales sur une composition musicale traditionnelle et contemporaine. Il signe une danse du ressenti et de la différence afin de réaliser l’importance de tout ce qu’il a en commun avec les autres. Sa démarche s’inscrit dans une approche humaniste, invitant chacun à comprendre que nous avons, parfois, plus de points communs avec notre voisin qu’avec nos ancêtres…

© Jean Charles Couty

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac

dernière mise à jour : 2021-11-15 par