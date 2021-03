Yelle, 10 septembre 2021-10 septembre 2021, Marseille.

Yelle 2021-09-10 19:30:00 19:30:00 – 2021-09-10 Espace Julien 39 Cours Julien

Marseille Bouches-du-Rhône

23 23 Chez Yelle, on nʼentre pas en studio, on est son propre studio mobile. Toujours à lʼaffût dʼune idée, dʼun mot, dʼun gimmick de basse, des petites intentions qui font les grandes chansons. Il se trouve que cette fois, il y en a dix, qui font un bel ensemble humain, chapelet de chansons qui parlent au coeur et au corps. Et symbolisent aussi un recommencement.



Davantage une naissance quʼune renaissance. Ou peut-être simplement le reflet musical dʼune nouvelle révolution astrale. L’ère du Verseau, titre de lʼalbum témoigne de ce désir dʼexprimer pleinement des valeurs nouvelles en vue de contribuer à lʼavancement de tous. Yelle a écrit son manifeste amoureux et sentimental dans ce moment de douleurs et de transcendance, où lʼhomme nʼaura plus dʼautre choix que de faire tomber lʼindividualisme, lʼignorance et le matérialisme. Le temps des mutations permet aussi dʼexprimer la réalité dʼun album. Quinze ans plus tard et quatre albums plus loin, Yelle ressent intuitivement lʼenvie dʼêtre dans la mélancolie des machines.



Une renommée internationale de plus en plus aguerrie et une image hexagonale toujours contrariée, et cʼest soudain et naturellement le désir vibrant dʼêtre au plus près de sa vérité.



Une proposition de La SAS Concerts et The Talent Boutique.

http://www.facebook.com/events/378272536673935

Après la sortie de son magnifique album L’Ère du Verseau, Yelle nous donne rendez-vous le 19 septembre à l’Espace Julien.

