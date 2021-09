YELLE + Kalika Salle de l’étoile, 15 octobre 2021, Châteaurenard.

► YELLE : Yelle, c’est Julie Budet et Jean-François Perrier, duo qui, depuis 2005 a ouvert la voie à toute la chanson pop hybride d’aujourd’hui. 3 albums, plusieurs singles et quelques tours du monde plus tard, le noyau fusionnel sort aujourd’hui son nouvel album « L’Ere du Verseau ». Le titre de l’album témoigne du désir d’exprimer pleinement des valeurs nouvelles en vue de contribuer à l’avancement de tous. Yelle a écrit son manifeste amoureux et sentimental dans ce moment de douleurs et de transcendance,où l’homme n’aura plus d’autre choix que de faire tomber l’individualisme, l’ignorance et le matérialisme. [http://yelle.fr/](http://yelle.fr/) ► Kalika : Affirmative et combattante, la voix de KALIKA fait l’effet d’un coup de poing dans un gant de velours. Bam ! Le titre La Chaudasse est à l’image des trois autres morceaux de son premier EP : ça déménage sec mais toujours avec dextérité…Fracassantes, les mélodies electro-pop invitent moins au spleen qu’au lâcher-prise cathartique. « C’est un cri » résume-t-elle très bien [https://www.facebook.com/kalikaofficiel/](https://www.facebook.com/kalikaofficiel/) ►Pass sanitaire applicable. Tarifs : En prévente(hors frais de loc.) : Balcon Assis : 15€ / Fosse Debout : 12€ / Fosse Debout Réduit : 10€. Sur place : Balcon Assis : 18€ / Fosse Debout: 15€

A partir de 10€

Salle de l’étoile 10 Avenue Léo Lagrange, 13160 Châteaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhône



