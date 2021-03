Toulouse Metronum Haute-Garonne, Toulouse Yelle + Cléa Vincent Metronum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**Dans le respect des directives gouvernementales, nous reportons le concert de YELLE + Cléa Vincent initalement prévu le 20 novembre 2020 au 4 juin 2021. Billetterie : les billets datant du 20/11 ont été remboursés et ne sont plus valables.

** ### **YELLE -** ****Pop astrale** : ** Le projet de [Yelle](https://www.facebook.com/yelleofficial/) se joue de la temporalité, à la fois dans l’air du temps, décalé avec son époque et profondément novateur. À mi-chemin entre un uppercut électro, un mouvement de danse club et une pop excentriqueet instinctive, la musique de Julie Budet, chanteuse du groupe éponyme bâti avec son compagnon, le producteur électro-pop Jean-François Perrier (Grand Marnier), aime prendre le monde à contrepied, détourner les codes pour mieux les renverser. Surgi sur Internet en 2005, trois albums et des tournées dans le monde entier plus tard, le duo breton signe son retourdans les bacs avec L’Ère du Verseau, un album délicieusement exalté, plusintime que les précédents._ « Plus sombre et mélancolique, « L’Ère du Verseau » est légèrement moins festif que d’habitude. Mais Yelle n’en oublie pas pour autant ses fans de la première heure en ajoutant à cet opus quelques titres dansants, comme « Karaté », qui rappellent l’ADN du groupe.» [TV5MONDE](https://culture.tv5monde.com/musique/apres-six-ans-d-absence-yelle-revient-avec-un-nouvel-album-338515)_ **Cléa Vincent – French Pop : **[](https://www.facebook.com/cleavincentmusic/) En première partie la french pop délicate et chaloupée de [Cléa Vincent](https://www.facebook.com/cleavincentmusic/), auteure-compositrice-interprète touche-à-tout à l’énergie communicative, viendra ouvrir les portes d’un monde léger et dansant. _ »Avec « Nuits sans sommeil », cette figure discrète mais rassembleuse de la nouvelle pop française affirme son tempérament joueur et son appétence pour le synthétique. Une (en)chanteuse pudique. »_ – [Les Inrocks, Jennifer Sath, 2019](https://www.lesinrocks.com/2019/03/05/musique/musique/clea-vincent-artiste-pop-de-la-nouvelle-scene-francaise/) ![]() ### Plus d’infos [Site du Metronum](https://metronum.toulouse.fr/fr_FR/agenda?oaq%5Buid%5D=62752430) //www.youtube.com/embed/YyaGPUu4uiU ![]() ### Infos pratiques * Vendredi 4 juin de 20h à 23h * Concert assis, en grande salle

* Les conditions d’accueil respectent les consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur.

16€/20€ (Gratuit pour les moins de 12 ans)

Culture Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

