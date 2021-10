Yeliz Trio Sunset & Sunside, 23 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 23 novembre 2021

de 19h30 à 20h30

payant

La musique du Trio plonge l’auditeur dans un univers sonore puissant et poétique.

Né de la rencontre du pianiste Mathieu Bélis, du violoncelliste Nicolas Carpentier et du percussionniste Thomas Ostrowiecki, le groupe Yeliz Trio nous conduit à la croisée des musiques urbaines, classiques et orientales, influencé par des artistes comme le trio E.S.T., Chick Corea, Anouar Brahem mais également par des compositeurs tels que Ravel, Bartok ou encore Shostakovich. De cet héritage est né un son singulier : harmonies impressionnistes et langage mélismatique du piano, sonorités lyriques ou rugueuses du violoncelle, transe et rythmes asymétriques des dafs et autres percussions. Oscillante entre ombre et lumière, empreinte de lyrisme et toujours tournée vers le rythme et l’énergie collective, la musique du Trio plonge l’auditeur dans un univers sonore puissant et poétique. Une formation que l’on suit depuis de nombreuses années et qui méritent votre attention.

Concerts -> Jazz

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)



Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/11/artiste/2791/7819/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside

Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-11-23T19:30:00+01:00_2021-11-23T20:30:00+01:00