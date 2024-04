Yeliz Trio présente son nouvel album ‘The Wanderer’ au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris, samedi 11 mai 2024.

Le samedi 11 mai 2024

de 21h30 à 22h30

Le samedi 11 mai 2024

de 19h30 à 20h30

.Public adultes. payant

Tarif en ligne : 20 à 25 euros

Tarif sur place : 23 à 28 euros

Jazz contemporain — « Un trio singulier qui part sur des terres peu défrichées jusqu’ici, une aventure avec beaucoup de délicatesse et de lyrisme » Alex Duthil, France Musique

Yeliz Trio, c’est la rencontre entre Karsten Hochapfel (violoncelle), Mathieu Bélis (piano/compositions) et Thomas Ostrowiecki (batterie/électronique).

Leur nouvel opus, The Wanderer, évolue vers un jazz contemporain aux influences urbaines. Ces nouvelles compositions impressionistes et picturales mélangent avec originalité groove lancinant, touches d’électroniques et lyrisme pour plonger l’auditeur dans un univers puissant et poétique.

Karsten Hochapfel : violoncelle

Mathieu Bélis : piano

Thomas Ostrowiecki : batterie, percussions, électronique

38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/168

38riv