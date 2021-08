YELÉ / JOULIK La cour de l’île (1 quai Louis Toulmond), 16 août 2021, Martigues.

YELÉ / JOULIK

La cour de l’île (1 quai Louis Toulmond), le lundi 16 août à 21:00

YELÉ Yelé, (lumière en bambara) est un trio unique et atypique, délivrant un groove implacable. N’Goni, Didjeridoo, Guitare et Basse surfent sans concession entre différents genres. Une musique “sang mêlé” au service d’une voix généreuse sublimant la richesse des musiques du monde. Si les messages et les valeurs que véhicule le groupe sont dans la lignée des traditions griotiques, leurs compositions se veulent universelles et piétinent allègrement les frontières es genres. La fusion de styles et l’énergie du groupe amènent tant à une écoute attentive et chargée d’émotions qu’à une irrépressible envie de danser. JOULIK Avec ses mélodies vagabondes, ses entrelacs de voix inspirées et ses langues virevoltantes, JOULIK rend le lointain à portée de main. Dans son nouvel album, le trio voyageur s’offre une escapade aérienne en gonflant ses voiles des vents chauds qui caressent les rives méditerranéennes et brésiliennes, les contrées Balkaniques et les plaines d’Afrique : une échappée belle de onze titres exaltants comme autant de pistes d’Envol… Pour tous les rendez-vous des Fadas : je garde mon masque, je respecte mon placement, l’entrée et la sortie sont orchestrées par les agents d’accueil

Entrée libre

La cour de l’île (1 quai Louis Toulmond) 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône



2021-08-16T21:00:00 2021-08-16T23:59:00