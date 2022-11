Yé !, 10 février 2023, .

Yé !



2023-02-10 17:00:00 – 2023-02-10

EUR 3 25 Témoignage franco-guinéen en portés acrobatiques et danses, héroïques et sensibles, sur les problématiques environnementales et migratoires. Yé ! raconte la capacité de l’Homme à insister, à recommencer, à inventer. Et si les recoins d’un monde en ruine devenaient le décor d’une renaissance ? Une autre fin du monde est possible. Voilà ce que disent ces corps.



Direction artistique : Kerfalla Bakala Camara

Acrobates – Danseurs : Bangoura Hamidou, Bangoura Momo, Camara Amara Den Wock, Camara Bangaly, Camara Ibrahima Sory, Camara Moussa, Camara Sekou, Keita Aïcha, Sylla Bangaly, Sylla Fode Kaba, Sylla M’Mahawa, Youla Mamadouba, Camara Facinet

Mise en cirque et composition : Yann Ecauvre

Intervention acrobatique : Damien Drouin

Composition : Jeremy Manche

Chorégraphie : Nedjma Benchaïb

Costumes : Solène Capmas



Création

Banquine, plateau, portés acrobatiques, pyramides guinéennes, main à main, acrobatie au sol, contorsion, danses traditionnelles, hip-hop, break dance, krump

Durée : 1h15 min

Dès 7 ans

Sous chapiteau

Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque

