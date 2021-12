Ye Vagabonds Les Anthinoises, 26 mai 2022, Anthisnes.

Ye Vagabonds

Les Anthinoises, le jeudi 26 mai 2022 à 20:30

Ye Vagabonds est composé de deux frères : Brian et Diarmuid Mac Gloinn. Irlandais, ils partagent leur vision de la musique traditionnelle de leur pays. Très attachés au Donegal, région dont vient leur mère, leur 3e album « The Hare’s Lament », s’inspire des enregistrements traditionnels de leur grand-père, disparu avant leurs naissances. Une histoire de famille en somme. Le duo folk Ye Vagabonds est de retour en 2019 avec un nouvel album à paraître chez River Lea, la nouvelle division folk du prestigieux label londonien Rough Trade Records qui publie également les albums de groupes prestigieux comme Arcade Fire, The Smiths, The Libertines ou en encore The Strokes. Les deux frères Brían et Diarmuid Mac Gloinn viennent de dévoiler un premier extrait de «The Hare’s Lament » : une reprise de l’air traditionnel The Foggy Dew, popularisé par The Chieftains, The Clancy Brothers, Sinéad O’Connor ou encore Gilles Servat. Récemment, ils ont été récompensés pour cette reprise lors des BBC Folk Awards, organisé par la BBC Radio 2 en octobre 2019.

