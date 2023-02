Ye Vagabonds à Petit Bain Petit Bain Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Ye Vagabonds à Petit Bain Petit Bain, 2 février 2023, Paris. Le jeudi 02 février 2023

de 20h00 à 23h00

. payant Sur place : 15 €

Prévente : 12 €

Tarif réduit (étudiants + RSA) : 6 € Découvrez le duo Ye Vagabonds en concert exceptionnel à Paris : le renouveau de la musique folk irlandaise ! Auréolés de prix prestigieux outre-manche, Ye Vagabonds signe le renouveau de la folk irlandaise à coups d’harmonies lumineuses et contemporaines.

Ye Vagabonds est composé de deux frères : Brian et Diarmuid Mac Gloinn. Irlandais, ils partagent leur vision de la musique traditionnelle de leur pays.

Fer de lance du renouveau folk, Ye Vagabonds marie l’ancien et le contemporain avec délicatesse. Chaque note est suspendue, chaque accord fait mouche, chaque ligne de voix emporte, comme le vent sur les prairies ondulantes de la verte Érin, le cœur vers des horizons mystérieux. L’Histoire pulse à travers les arrangements austères du duo, dignes héritiers de Sweeney’s Men ou de Planxty, mais dans un souffle moderne et exaltant.

Le duo folk Ye Vagabonds est de retour avec un nouvel album Nine Waves sorti chez Rough Trade records en mai 2022. Première partie : Morjane Ténéré Petit Bain 7 Port De La Gare 75013 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/1100791733930657 https://www.facebook.com/petitbain https://www.facebook.com/petitbain https://billetterie.petitbain.org/evenement/02-02-2023-20-00-ye-vagabonds-morjane-tenere

Rich Gilligan

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Petit Bain Adresse 7 Port De La Gare Ville Paris lieuville Petit Bain Paris Departement Paris

Petit Bain Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ye Vagabonds à Petit Bain Petit Bain 2023-02-02 was last modified: by Ye Vagabonds à Petit Bain Petit Bain Petit Bain 2 février 2023 Paris Petit Bain Paris

Paris Paris