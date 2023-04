Concours Agility Dog national 23 Rue Félix Arnaudin, 8 juillet 2023, Ychoux.

L’agility est une discipline canine qui consiste à amener son chien à franchir différents obstacles sur un parcours chronométré.

Sport accessible à toutes les races de chien, venez découvrir cette discipline partager avec nos animaux de compagnie.

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-09 17:00:00. EUR.

23 Rue Félix Arnaudin Stade de football

Ychoux 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine



Agility is a canine discipline that consists of taking your dog over various obstacles on a timed course.

Sport accessible to all breeds of dogs, come and discover this discipline to share with our pets

El agility es una disciplina canina que consiste en llevar al perro por diversos obstáculos en un recorrido cronometrado.

Deporte accesible a todas las razas de perros, venga a descubrir esta disciplina para compartir con nuestras mascotas

Agility ist eine Hundesportart, bei der man seinen Hund dazu bringt, auf einem Parcours mit Zeitmessung verschiedene Hindernisse zu überwinden.

Diese Sportart ist für alle Hunderassen geeignet. Entdecken Sie diese Disziplin und teilen Sie sie mit unseren Haustieren

Mise à jour le 2023-04-17 par OT Grands Lacs