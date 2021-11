YAWT + VERSUS Le 3C Café culturel citoyen, 26 novembre 2021, Aix-en-Provence.

Le 3C Café culturel citoyen, le vendredi 26 novembre à 20:30

Yougz and the Wonder Tambours jouera en première partie. La musique de YAWT, c’est comme une place publique cosmopolite où les voix des tambours et des saxophones s’entremêlent et résonnent au loin. Hugo Collin sera ensuite rejoint par Louis Pezet et leur projet en duo VERSUS animera la deuxième partie de la soirée. Mettant face à face saxophones et tambours uruguayens d’un côté, boîte à rythme, synthétiseurs analogiques et chant en occitan de l’autre, le trip-hop hallucinatoire du duo Toulousain Versus met en scène un délire brumeux dans lequel Massive Attack remixe l’Art ensemble of Chicago dans les rue de Montevideo lors du carnaval. Plus d’informations sur [http://cafeculturelcitoyen.org/](http://cafeculturelcitoyen.org/)

Entrée libre

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T23:00:00