2023-02-09 19:30:00 – 2023-02-09 EUR 28 28 Alerte info : Après des mois de cavale, Yassine Belattar vient d’être rattrapé par son envie de dire des choses.

Son avocat vient d’annoncer que son nouveau spectacle aura lieu le 9 février 2023 à l’espace Julien.



D’après nos informations Yassine Belattar se trouvera au centre de la scène, mais restera en marge du show business.



Auteur : Thomas Barbazan, Yassine Belattar

Mise en scène : Thomas Barbazan

Artiste : Yassine Belattar



Un export L'Art Dû Théâtre à l'Espace Julien. Yassine Belattar sur la scène de l'Art Dû pour son nouveau spectacle. Rendez-vous le 9 février.

