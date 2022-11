Yasmine Hugonnet – Les portes voix Atelier de Paris – Carolyn Carlson Paris Catégories d’évènement: île de France

Yasmine Hugonnet – Les portes voix Atelier de Paris – Carolyn Carlson, 14 mars 2023, Paris. Du mardi 14 mars 2023 au mercredi 15 mars 2023 :

mardi, mercredi

de 20h30 à 21h30

. payant Tarifs de 10 à 20€. → La Navette Cartoucherie passe une heure avant et après le spectacle et passe environ toutes les 15 minutes au métro Château de Vincennes sortie n°4 – Fort neuf/gare routière. → Métro 1 (direction Château de Vincennes) puis bus 112 (5e arrêt — Cartoucherie) ou bus 201 (Plaine de la Faluère) → Station Vélib Champ de manœuvre Ce cabaret ventriloque s’articule autour d’une langue de plusieurs corps, déjoue le rapport entre un geste et un mot, et nous éclaire sur des schémas préconçus en particulier sur le rôle de la femme. Avec la Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne dans le cadre de la 22e Biennale de danse du Val-de-Marne et le Centre Culturel Suisse. Ce cabaret ventriloque se joue d’un langage composé de plusieurs corps, interrogeant la relation entre un geste et un mot, et élucide certains schémas préconçus, en particulier sur le rôle de la femme. Atelier de Paris – Carolyn Carlson 2 route du Champ de Manœuvre 75012 Paris Contact : https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/les-porte-voix/ https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN/ https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN/ https://billetterie-atelierdeparis.mapado.com/event/115023-les-portes-voix-de-yasmine-hugonnet

